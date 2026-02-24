PSG : Achraf Hakimi, sa réponse face aux accusations de viol

À la veille du choc PSG-Monaco, Achraf Hakimi se retrouve dans une tourmente médiatique. Le latéral droit devra répondre devant la justice pour de graves accusations de viol. Sa réaction n’a pas tardé.

PSG : Achraf Hakimi renvoyé devant la Justice

Achraf Hakimi est officiellement renvoyé au Tribunal. Le parquet de Nanterre a confirmé cette décision. Cela marque un tournant dans l’instruction judiciaire ouverte en février 2023. Le défenseur du PSG devra répondre des accusations de viol portées contre lui.

Le joueur de 24 ans a rapidement réagi à cette annonce qui secoure la toile. Achraf Hakimi qualifie les faits de totalement faux et se dit prêt à affronter ce procès pour que la vérité soit enfin établie. « J’attends avec calme ce procès, qui permettra que la vérité éclate publiquement. », a-t-il posté.

À voir

Stade Rennais : Un forfait confirmé avant Toulouse FC

Lire aussi : Scandale au PSG : Accusé de viol, Achraf Hakimi dit tout !

🚨 𝗔𝗖𝗛𝗥𝗔𝗙 𝗛𝗔𝗞𝗜𝗠𝗜 𝗥𝗘́𝗔𝗚𝗜𝗧 𝗔̀ 𝗟'𝗔𝗖𝗖𝗨𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗢𝗟 !!



🗣️ : « Aujourd’hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès, alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse.



C’est aussi injuste pour les innocents que… pic.twitter.com/pIF5pNNSq1 — Foot Mercato (@footmercato) February 24, 2026

Sa défense, menée par Me Fanny Colin, critique vivement un dossier s’appuyant exclusivement sur le seul récit de la plaignante. L’avocate explique que la jeune fille aurait systématiquement refusé de collaborer aux investigations. « Une femme qui a refusé tous les examens médicaux et recherches ADN, qui a refusé l’exploitation de son téléphone portable ».

Notons que l’affaire remonte à une rencontre au domicile d’Achraf Hakimi. La victime présumée dénonce des attouchements non consentis suivis d’un rapport forcé. L’intéressée n’a pas porté plainte lors de son signalement initial. Mais la justice a choisi de poursuivre les poursuites. L’avocate de la partie civile n’a pas encore commenté ce renvoi en procès.

Lire la suite sur l’OM :

OM-OL : Décision choc de La LFP avant l’Olympico !

OM : Habib Beye écarte une recrue, la véritable raison sort

À voir

PSG-Monaco : Un scandale éclate autour de l’arbitrage !

Mercato : Premier renfort malien pour Habib Beye à Marseille ?