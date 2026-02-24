Mercato ASSE : C’est déjà la fin pour un taulier des Verts

La décision de Kilmer Sports Ventures serait déjà prise pour un taulier de l’ASSE, dont le contrat prend fin le 30 juin 2026.

Mercato : L’ASSE décide de ne pas prolonger le contrat de Tardieu

Entré dans sa dernière année de contrat à l’ASSE, Florian Tardieu devrait quitter le club librement, à l’issue de la saison. C’est la tendance qui se profile. Selon les indiscrétions d’Alain Blachon dans l’émission 100 % Sainté, lundi, Kilmer Sports Ventures a pris la décision de ne pas prolonger le bail du milieu de terrain de 33 ans.

À en croire l’ex-adjoint de Christophe Galtier à l’AS Saint-Etienne, la décision a été déjà signifiée au concerné. “Florian Tardieu est un joueur qui amène de l’expérience à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. Ce qui me dérange un peu, c’est qu’on lui a annoncé que son contrat n’allait pas être prolongé. Ça a dû lui foutre un coup au moral”, a-t-il révélé.

Titulaire sous Horneland, remplaçant avec Montanier !

Pilier de l’entrejeu des Verts, sous les ordres d’Eirik Horneland, Florian Tardieu a été titulaire à 22 reprises en 23 apparitions en Ligue 2 cette saison. Il a même marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives.

Touché au genou pendant l’arrivée de Philippe Montanier, le taulier de l’équipe stéphanoise a manqué les matchs contre Montpellier et l’EA Guingamp. Il a fait son retour face à Laval, samedi dernier, mais il n’était pas titulaire. Il est entré en jeu à la place d’Igor Miladinovic (67e).

Mais pas d’inquiétude pour le cadre du vestiaire de l’ASSE. Alain Blachon croit qu’il bénéficiera de la confiance du nouveau coach jusqu’à la fin de la saison. “Philippe Montanier va compter sur lui et ça va le relancer dans l’état d’esprit. Son intérêt à lui, c’est de jouer le plus possible pour se faire voir“, assure-t-il.

Tardieu : « J’ai conscience du projet Kilmer, mais je n’ai plus 20 ans »

Pour rappel, Florian Tardieu était resté flou sur la question de son futur à l’AS Saint-Etienne, il y a quelques semaines. “Pour mon avenir avec les Verts, ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question. On verra ce qu’il va se passer. J’ai conscience du projet Kilmer et je n’ai plus 20 ans non plus […] La suite dépendra aussi de mon état physique et mental“, avait-il répondu.

