OL : Grosse inquiétude à Lyon avant l’Olympico

L’OL n’est pas certain de compter sur son meilleur buteur contre l’OM. Les premières nouvelles sur sa blessure sont inquiétantes, avant l’Olympico.

OL : Vers une absence de Pavel Sulc contre Marseille

L’OL entame la préparation de l’Olympico contre l’OM, ce mardi. À cinq jours du choc, Pavel Sulc est toujours incertain. Touché aux Ischio-jambiers lors du match perdu contre le RC Strasbourg (3-1), il devrait passer des examens, lundi. « Pavel ressent une gêne musculaire. Je dois parler avec le docteur, on saura seulement lundi », avait indiqué Paulo Fonseca après la rencontre en Alsace.

Ce mardi, Le Progrès assure que l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a effectivement passé les examens médicaux. Cependant, il pourrait manquer le match contre l’Olympique de Marseille, dimanche au Vélodrome (19h45), à en croire le quotidien régional. En effet, une absence qui va durer se profile pour le Pavel Sulc.

Un coup dur pour Fonseca et Lyon !

Son absence n’est certes pas encore confirmée, mais ce serait une mauvaise nouvelle pour Paulo Fonseca. L’international Tchèque (18 sélections) est le joueur le plus décisif de l’OL cette saison. Il a marqué 13 buts et délivré 7 passes décisives en 31 matchs disputés, toutes compétitions confondues.

Touché à Strasbourg, le buteur avait cédé sa place à Noah Nartey, après seulement 28 minutes de jeu, à (0-0). C’est donc sans lui que Lyon s’est incliné au stade de la Meinau.

