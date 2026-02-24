Coup de théâtre à l’OM : Habib Beye va se séparer d’un cadre

Habib Beye a pour mission de relancer l’OM. Mais le nouvel entraîneur aurait déjà pris acte du départ de Benjamin Pavard d’ici la fin de la saison.

Mercato OM : Habib Beye ne compte pas retenir Benjamin Pavard

L’idylle entre Benjamin Pavard et l’Olympique de Marseille se transforme en un divorce précoce. L’international tricolore est arrivé en grande pompe à l’OM lors des ultimes heures du mercato d’été. Il était censé dynamiser la défense phocéenne. Sauf que le champion du monde 2018 subit une instabilité chronique à Marseille.

Le départ de Roberto De Zerbi, remplacé par Habib Beye, n’a pas amélioré sa situation. La Preuve ? Sa première titularisation sous les ordres du nouvel entraîneur a été décevante Benjamin Pavard a livré une piètre prestation lors de la défaite à Brest (2-0). Sa méforme persistante rend la levée de son option d’achat, fixée à 15 millions d’euros, de plus en plus incertaine.

L’Inter Milan observe la situation de son joueur prêt à l’OM avec une anxiété. Les dirigeants italiens ne comptent plus le récupérer. La Gazzetta Dello Sport le confirme, Benjamin Pavard n’entre plus dans les plans du club lombard. Il serai immédiatement revendu cet été. Surtout que Habib Beye n’aurait pas l’intention de le retenir en fin de saison. L’ancien Bavarois devrait se trouver un nouveau club cet été.

