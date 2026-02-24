Mercato PSG : Un indésirable trouve preneur

Du beau monde tourne autour du roc du PSG, Lucas Beraldo pour le prochain mercato estival. Les Parisiens sont vendeurs.

Mercato PSG : Duel allemand pour Lucas Beraldo

Le marché des transferts s’agite déjà autour de Lucas Beraldo, annoncé dans le viseur de deux poids lourds de Bundesliga alors que son avenir au PSG reste flou.

Arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2024 en provenance de São Paulo FC pour environ 20 millions d’euros, le défenseur central de 22 ans peine encore à s’imposer. Le Brésilien est resté dans la rotation parisienne sans réellement s’installer dans les plans de Luis Enrique.

Cantonné à un rôle de doublure (13 apparitions toutes compétitions confondues et aucune minute en Ligue des champions) le Brésilien figurait parmi les possibles départs estivaux, aux côtés de Lucas Hernandez. Pourtant, la tendance s’est récemment inversée : le club envisagerait désormais de prolonger un contrat déjà valable jusqu’en juin 2028, une option surprenante au regard de son temps de jeu limité.

Cette perspective n’a pas refroidi ses prétendants. Selon plusieurs échos venus d’Allemagne, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen suivent de près le dossier. Le club rhénan serait même prêt à proposer une offre avoisinant 25 millions d’euros bonus compris. De son côté, Dortmund vise ce coup pour anticiper d’éventuels mouvements en défense centrale, notamment en cas de départ du très convoité Nico Schlotterbeck.

