Coup dur à l’OM : L’arrivée d’un crack sabotée par Paris !

Nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye ambitionne de signer un jeune phénomène malien lors du mercato d’été. Sauf que le Paris FC joue les trouble-fêtes.

Mercato OM ; Habib Beye en danger pour Ismaël Kamissoko

Habib Beye est bien déterminé à relancer l’Olympique de Marseille. Le nouvel entraîneur marseillais et ses troupes sont actuellement en stage de préparation en Espagne. L’objectif de cet exil vise à observer en profondeur le groupe marseillais et trouver des solutions pour les matchs à venir.

Ce n’empêche Habib Beye et la direction phocéenne de se projeter sur le mercato à venir. Ceux-ci ont déjà plusieurs pépites en ligne de mire. L’une d’entre elles concerne Ismaël Kamissoko. Le nom du jeune milieu de terrain malien revient avec insistance à l’OM. Le joueur de 16 ans possède une technique exceptionnelle et un pied gauche dévastateur.

Le Paris FC tente de le détourner de Marseille

Ismaël Kamissoko est capable de briller sur coups de pied arrêtés grâce à une frappe puissante. Sa vision du jeu et sa maturité précoce impressionnent. L’OM semblait tenir la corde pour sa signature. Mais un concurrent inattendu vient brouiller les pistes. Le Paris FC a décidé de s’immiscer dans le dossier.

Le But nous apprend que le club francilien concurrencer directement l’Olympique de Marseille pour Ismaël Kamissoko. Cette intrusion du PFC transforme ce dossier en un duel national. Chaque détail sera déterminant pour arracher l’accord du capitaine des U17 maliens.

