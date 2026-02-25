Mercato PSG : C’est confirmé, un phénomène va signer à Paris

Les dirigeants du PSG veulent blinder un jeune crack du centre de formation. Les négociations sont en cours.

La direction du PSG s’active pour sceller l’avenir de Mathis Jangeal. En fin de contrat en juin, le milieu offensif de 17 ans a reçu une proposition de prolongation, mais prend encore le temps de réfléchir à la suite de son parcours.

Le jeune meneur de jeu a la force dans les jambes. Le Paris Saint-Germain ne veut pas le perdre. Les pensionnaires du Parc des Princes veulent éviter un départ libre. D’après L’Équipe, la direction parisienne a transmis une offre afin de prolonger son engagement au-delà de l’été. L’objectif est de sécuriser un profil à fort potentiel. Sur Transfertmarkt, Mathis Jangeal vaut 300 000 euros.

Évoluant principalement avec les U19, le jeune milieu poursuit son développement dans un cadre exigeant. Ses qualités en font un élément suivi de près en interne. Néanmoins, la concurrence dans l’entrejeu de l’équipe première, composée de joueurs expérimentés et internationaux, complique sa perspective d’intégration dans les prochains mois. Jangeal analyse les différentes options qui s’offrent à lui. Il va bientôt trancher.

