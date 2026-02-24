Alerte rouge à l’OM : Des preuves confirment le piratage !

L’OM est confronté à une situation inquiétante. Le club présidé par Pablo Longoria est actuellement victime d’un piratage informatique massif.

OM : La billetterie victime d’une cyberattaque sans précédent

Alors que la crise marquée par le départ de Roberto De Zerbi s’estompe, une nouvelle inquiétude émerge à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est secoué par une révélation alarmante. Clément SaxX Domingo, expert reconnu en cybersécurité, a dévoilé qu’un pirate revendiquait la « vente d’une base de données » contenant les informations de 400 000 supporters de l’OM.

Cette faille proviendrait du système de billetterie en ligne de l’OM. Cette information a été confirmée par RMC Sport. Le quotidien sportif atteste de la réalité de cette cyber-attaque de grande envergure. Clément SaxX Domingo, célèbre pour ses interventions sur le hacking, a apporté des preuves de ce piratage informatique.

Des données sensibles

Les captures d’écran publiées par l’expert montrent l’ampleur des dégâts. Les données compromises comportent des « identités complètes et dates de naissance », des coordonnées privées, des historiques d’achats et comptes de fidélité ainsi que des liens vers les profils de réseaux sociaux.

🚨🔴CYBERALERT 🇫🇷FRANCE🔴 | Cyberattaque à l'Olympique de Marseille (OM) : un cybercriminel revendique la mise en vente d'une base de données de 400 000 supporters… ⤵️



En fin d'après-midi, un cybercriminel -le même qui a mis en vente les bases de données de Réglo Mobile et de… pic.twitter.com/i7fdowBQhw — SaxX ¯_(ツ)_/¯ (@_SaxX_) February 23, 2026

Des informations concernant certains membres du staff de l’Olympique de Marseille seraient également piratées. SaxX Domingo indique qu’un tel incident constitue un précédent pour un club de football professionnel. La direction de l’OM s’attèle à résoudre ce problème dans de bref délai. Cette attaque rappelle que la sécurité numérique est devenue un enjeu majeur pour les grandes organisations sportives.

