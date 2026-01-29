Mercato OM : La décision est prise pour Lucas Da Cunha

Annoncé sur la short-list de la direction de l’OM, Lucas Da Cunha ne viendra finalement pas à Marseille pendant ce mercato hivernal. Le dossier est clos.

Mercato OM : Lucas Da Cunha s’éloigne de Marseille

La rumeur est désormais éteinte à l’OM. Ces dernières semaines, certains médias ont indiqué que le nom de Lucas Da Cunha circulait dans les bureaux de la Commanderie pour ce mercato hivernal. Le jeune crack pourrait renforcer le milieu de terrain de l’équipe de Roberto De Zerbi.

Le technicien marseillais aurait identifié le milieu de terrain comme un secteur prioritaire à renforcer. Ainsi donc, le nom de Lucas Da Cunha, formé au Stade Rennais et désormais cadre de Côme, aurait été coché. Mais selon les indiscrétions, aucun contact n’a été établi entre le club phocéen et l’entourage du joueur de Côme.

À voir

Mercato Stade Rennais : Nouvelle offre XXL pour Kader Meïté

Lire aussi : Mercato OM : Ulisses Garcia en route pour l’Italie ?

Capitaine et auteur d’une saison remarquée en Serie A, Lucas Da Cunha attire les regards de plusieurs clubs européens. Toutefois, aucune discussion n’est en cours avec Marseille. Plusieurs sources proches du dossier confirment que l’OM n’a entrepris aucune démarche auprès du joueur ni de ses représentants.

Côme n’a aucune intention de vendre son meneur de jeu pendant ce mercato hivernal. Cesc Fabregas considère son milieu de terrain comme un élément central de son projet. La piste Lucas Da Cunha s’éloigne donc, au moins pour cet hiver.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : La prochaine signature annoncée en direct !

À voir

Mercato PSG : le Real Madrid provoque la colère de Campos

Coup de théâtre à l’OM : Une arrivée surprise en défense ?

INFO Mercato : OM en discussion pour un ultime départ !