OM : Longoria frappe un joli coup, accord signé avant l’OL

Quelques jours avant l’Olympico contre l’OL, la direction de l’OM a fait une grosse annonce. Le président Pablo Longoria et son équipe ont signé un nouveau partenariat stratégique.

OM : Pablo Longoria annonce un nouveau partenariat avec avec iGraal

L’Olympique de Marseille s’est envolé en Andalousie avec un objectif très clair. Bien préparer le match de dimanche contre l’Olympique Lyonnais. Les hommes de Habib Beye devront impérativement remporter cet Olympico en vue de se relancer dans la course à la Ligue des champions.

Mais avant ce choc, la direction de l’OM marque un point important sur le terrain du marketing. Pablo Longoria a conclu un nouvel accord avec iGraal, leader français du cashback. Ce partenariat dépasse la simple visibilité de marque. Il prévoit d’intégrer un système de récompense sur la boutique officielle de l’Olympique de Marseille.

🚨 Communiqué de l’#OM :



« iGraal devient Partenaire Officiel de l'Olympique de Marseille.



L’Olympique de Marseille annonce la signature d’un partenariat avec la plateforme de cashback iGraal, qui devient dès à présent Partenaire Officiel du club.



À travers cet accord,… pic.twitter.com/8ZOrql2Ts6 — Treize013 (@treize013) February 26, 2026

Les supporters phocéens bénéficieront de 10% de cashback sur leurs achats, une somme reversée dans une cagnotte convertible en argent réel. Pour son lancement, une offre de bienvenue de 10€ est proposée à chaque nouvel inscrit via le lien du club. Alessandro Antonello, DG de l’OM, explique que cette initiative vise à « enrichir l’expérience OM ».

Tandis que François Despruniee d’iGraal se réjouit de s’associer à une « communauté aussi passionnée ». Cette signature tombe à point nommé, toujours avant l’Olympico OM-OL au Vélodrome.

