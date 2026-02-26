PSG-Monaco : Un scandale éclate autour de l’arbitrage !

Le PSG s’est qualifié ce mercrerdi face à l’AS Monaco. Mais cette rencontre de Ligue des champions est marquée par une vive polémique.

Le PSG favorisé ? Les Monégasques crient à l’injustice

Le Paris Saint-Germain a tremblé avant de passer au prochain tour. L’AS Monaco lui a mené la vie dure ce mercredi soir au Parc des Princes. Les Monégasques avaient même pris l’avantage grâce à un but de Maghnes Akliouche avant la pause.

Mais la rencontre a basculé en seconde période. En seulement cinq minutes, le jeune Mamadou Coulibaly a écopé de deux cartons jaunes consécutifs. Il a ainsi laissé ses partenaires en infériorité numérique. Cette expulsion a déclenché la fureur de Sébastien Pocognoli en zone mixte.

L’entraîneur de l’ASM a dénoncé un arbitrage « à deux poids, deux mesures ». Il regrette que la sévérité appliquée à son jeune milieu ne soit pas la même pour des cadres du PSG comme Lucas Hernandez. Ce sentiment d’injustice est renforcé par le souvenir du match aller. Aleksandr Golovine avait également été exclu après un tacle sur Vitinha.

La colère des supporters de l’AS Monaco ne faiblit pas. Ils fustigent des décisions qui favoriseraient systématiquement le club de la capitale lors des grands rendez-vous. Le club du Rocher quitte donc la prestigieuse compétition avec amertume, convaincu que l’arbitrage a lourdement pesé sur cette double confrontation 100% française.

