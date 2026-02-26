Mercato FC Nantes : Kita prépare une vente XXL  

La direction du FC Nantes attend le jackpot pour le jeune défenseur Tylel Tati. Trois géants de la Bundesliga se bousculent pour le recruter lors du prochain mercato estival.

Mercato FC Nantes : Des géant allemands foncent sur Tylel Tati

Révélation de la saison en Ligue 1, Tylel Tati s’impose comme l’un des dossiers chauds du prochain marché estival. Formé au FC Nantes, le défenseur français est en pleine forme, au point de voir sa valeur grimper en flèche après des prestations solides et régulières.

Le refus d’une proposition de 30 M€ émanant de Chelsea FC cet hiver a confirmé la position ferme des dirigeants nantais, convaincus de détenir un actif encore plus précieux. Une décision qui n’a pas refroidi les courtisans, notamment outre-Rhin, comme l’a révélé le journaliste Ekrem Konur.

À voir

Clash au PSG : Vive altercation entre coéquipiers mise à nu

En Allemagne, le profil du défenseur séduit plusieurs clubs. Le Bayern Munich garde une longueur d’avance et entretient des échanges réguliers avec Nantes, tandis que le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig sont aussi chaud pour accueillir le roc nantais.

Lire aussi : Mercato : le TFC traque une pépite du FC Nantes

Tylel Tati est sous contrat jusqu’en 2028. Le club de Loire-Atlantique est ferme dans les négociations et n’envisage pas de discuter sous la barre des 40 à 50 M€, un montant qui établirait un record historique de vente pour les Canaris. Malgré la volonté interne de le conserver, la tendance penche de plus en plus vers un transfert cet été.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes : Pluie de bonne nouvelle avant le LOSC

À voir

Crise à l’OM : Une intervention pour Habib Beye

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Ahmed Kantari

Mercato FC Nantes : Un nouveau coach dit oui à Kita