OM : Nouvel accord signé après le départ de Robinio Vaz

Au lendemain du départ de Robinio Vaz à l’AS Rome, la direction de l’OM procède à une grande annonce. Elle a conclu un nouvel accord stratégique.
eToro devient le nouveau partenaire de l’OM
L’actualité de l’Olympique de Marseille est certainement marquée par le départ de Robinio Vaz. L’attaquant de 18 ans a brillé sous le maillot phocéen, inscrivant 4 buts inscrits en 14 apparitions cette saison. Il a finalement été cédé cet hiver à l’AS Rome pour 25 millions d’euros.
Ce départ sera l'occasion pour lui de confirmer son immense potentiel en Italie. Et si de nouvelles ventes sont attendues, la direction de l'OM a immédiatement réagi sur un autre terrain : celui du marketing. Elle vient en effet de signer un partenariat avec eToro.
Cette plateforme mondiale de trading et d’investissement devient immédiatement un partenaire officiel de l’OM. La direction phocéenne l’a annoncé sur son site. « L’Olympique de Marseille annonce la signature d’un partenariat avec eToro ».
Une alliance basée sur l’esprit communautaire et l’innovation
Ce partenarial s’inscrit dans la volonté de l’OM d’étendre son rayonnement à l’international. Le club phocéen s’associe donc à des marques technologiques et innovantes. eToro bénéficiera notamment d’une « exposition privilégiée au cœur du Vélodrome ». Les panneaux LED en bord de pelouse et les supports digitaux du club sont concernés.
Le Directeur général de l’OM, Alessandro Antonello, a par ailleurs salué cette alliance basée sur « l’esprit communautaire et l’innovation ». eToro compte rendre l’investissement plus accessible aux supporters marseillais à travers des expériences exclusives et des outils pédagogiques.
