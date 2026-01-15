OM : Nouvel accord signé après le départ de Robinio Vaz

Au lendemain du départ de Robinio Vaz à l’AS Rome, la direction de l’OM procède à une grande annonce. Elle a conclu un nouvel accord stratégique.

eToro devient le nouveau partenaire de l’OM

L’actualité de l’Olympique de Marseille est certainement marquée par le départ de Robinio Vaz. L’attaquant de 18 ans a brillé sous le maillot phocéen, inscrivant 4 buts inscrits en 14 apparitions cette saison. Il a finalement été cédé cet hiver à l’AS Rome pour 25 millions d’euros.

Ce départ sera l’occasion pour lui de confirmer son immense potentiel en Italie. Et si de nouvelles ventes sont attendues, la direction de l’OM a immédiatement réagi sur un autre terrain : celui du marketing. Elle vient en effet de signer un partenariat avec eToro.

À voir

Mercato OL : Lyon annonce une importante nomination

Lire aussi : Mercato OM : Pablo Longoria tente une folie en Italie !

Cette plateforme mondiale de trading et d’investissement devient immédiatement un partenaire officiel de l’OM. La direction phocéenne l’a annoncé sur son site. « L’Olympique de Marseille annonce la signature d’un partenariat avec eToro ».

🚨 L'Olympique de Marseille annonce la signature d'un partenariat avec eToro, plateforme de trading et d'investissement, qui devient Partenaire Officiel du club à compter de la saison actuelle.#TeamOM #OM pic.twitter.com/VLq7AHsR7Z — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) January 15, 2026

Une alliance basée sur l’esprit communautaire et l’innovation

Ce partenarial s’inscrit dans la volonté de l’OM d’étendre son rayonnement à l’international. Le club phocéen s’associe donc à des marques technologiques et innovantes. eToro bénéficiera notamment d’une « exposition privilégiée au cœur du Vélodrome ». Les panneaux LED en bord de pelouse et les supports digitaux du club sont concernés.

Le Directeur général de l’OM, Alessandro Antonello, a par ailleurs salué cette alliance basée sur « l’esprit communautaire et l’innovation ». eToro compte rendre l’investissement plus accessible aux supporters marseillais à travers des expériences exclusives et des outils pédagogiques.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Deuxième vente en vue, Darryl Bakola à Chelsea

À voir

Ligue 1: Mauvaise nouvelle au PSG avant la réception du LOSC

L’OM en feu, une recrue surprise dans les tuyaux

Mercato : L’OM se frotte à Manchester City pour un défenseur