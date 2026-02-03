OM – SRFC : Deux choix très risqués d’Habib Beye, les compos

Le Stade Rennais (SRFC) affronte l’OM ce mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe de France. Découvrez la composition d’équipe possible de Habib Beye, l’entraîneur du club breton.

OM – SRFC : Habib Beye avec un onze remodelé au Vélodrome

Le Stade Rennais affronte l’Olympique de Marseille ce mardi soir au Vélodrome pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les deux équipes arrivent avec des résultats mitigés, le SRFC ayant perdu deux fois de suite et Marseille ayant fait match nul contre le Paris FC après une défaite en Ligue des Champions.

L’entraîneur Habib Beye s’attend à une forte opposition des hommes de Roberto De Zerbi et considère ce match comme un défi majeur pour son équipe. Pour l’entraîneur breton, il n’est donc pas question de compter sur une nouvelle prestation médiocre de l’Olympique de Marseille pour cette rencontre.

« Je m’attends au meilleur. J’ai l’impression que le contexte aime ça, cette adversité. L’effectif marseillais est exceptionnel et il n’y a pas mieux en Ligue 1 après le PSG. Le soutien du public est une force immense pour eux, on sait qu’on va subir dans un contexte qui peut être négatif pour eux, mais qui peut tourner aussi très vite. Nous nous attendons à la meilleure version de l’OM, c’est un beau défi pour nous », a déclaré le technicien sénégalais en conférence de presse.

Avec quel onze de départ le SRFC se présentera donc au Vélodrome ? Habib Beye n’a évidemment pas dévoilé ses plans, mais le coach de 48 ans a annoncé du changement.

« C’est un casse-tête intéressant. J’ai parlé de changements, je n’aime pas non plus faire des rotations trop importantes sur l’équilibre de l’équipe. Par moment, nous sommes obligés de le faire plus que d’habitude, et également en termes d’animation, de système. Je ne sais pas si c’est le match parfait pour le faire. Ce qui est sûr, c’est qu’on aura une animation différente », a expliqué Beye.

Le Stade Rennais pourrait donc se présenter avec une défense à trois dans laquelle le jeune Jérémy Jacquet, transféré à Liverpool pour 70 millions d’euros, mais prêté jusqu’à la fin de la saison, aura encore l’occasion de montrer son immense potentiel.

Les anciens Marseillais Lilian Brassier et Quentin Merlin sont également attendus au coup d’envoi du match, tandis qu’une réflexion est en cours pour Valentin Rongier. En attaque, le SRFC pourrait aligner le duo Breel Embolo – Esteban Lepaul pour tenter de faire mal à la défense de l’OM.

La compo probable du Stade Rennais

Gardien : Samba

Défenseurs : Seidu, Jacquet, Brassier

Milieux : Frankowski, Camara, Cissé, Merlin, Tamari

Attaquants : Embolo, Lepaul.

L’équipe possible de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Balerdi, Pavard, Medina

Milieux : Weah, Hojbjerg, Timber, Traoré

Attaquants : Greenwood, Aubameyang, Nwaneri.