ASSE : Consignes fermes de Montanier contre Pau FC

L’ASSE doit oublier sa large victoire du match aller contre Pau FC, en vue du match retour au Nouste Camp, samedi. C’est la principale consigne de Philipe Montanier, en conférence de presse d’avant-match.

L’ASSE avait humilié Pau FC (6-0) à l’aller !

L’ASSE avait humilié Pau FC (6-0), lors de la rencontre disputée à Geoffroy-Guichard, pour le compte de la 12e journée de Ligue 2, le 28 octobre 2025. Joshua Duffus avait inscrit un doublé.

Joao Ferreira, Irvin Cadona, Florian Tardieu et Zuriko Davitashvili avaient été aussi buteurs. Les Verts avaient fait plaisir à leurs milliers de supporters présents dans le Chaudron ce jour-là, soit 35 359 spectateurs.

Montanier prévient : « Pau est une équipe pas facile à manier »

Quatre mois plus tard, l’AS Saint-Etienne se déplace sur le terrain du club palois, avec un nouvel entraîneur. Ce dernier est méfiant vis-à-vis de l’adversaire qui n’est plus le même. Il est parmi les meilleures attaques du championnat, avec 37 buts marqués en 24 journées.

« Pau FC est une équipe pas facile à manier, qui a récemment battu le Red Star (4e) et est passé proche face à Troyes (le leader). On s’attend à un match compliqué face à l’une des meilleures attaques du championnat, qui va très vite devant« , a souligné Philippe Montanier.

L’euphorie et le relâchement : Le danger pour Saint-Etienne

Le nouveau coach de l’ASSE a recommandé de l’humilité et surtout de la concentration à ses joueurs. « Je n’étais pas là à l’aller, mais il est certain que les victoires amènent de la joie dans le vestiaire. Néanmoins, il ne faut pas que ça déborde sur du relâchement », a-t-il prévenu.

Montanier s’attend au meilleur match de l’ASSE à Pau

Deuxièmes au classement, les Stéphanois sont sous la menace directe du Stade de Reims (3e). Pour conforter leur rang, ils doivent donc remporter le match dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour ce faire, l’équipe de Saint-Etienne devra être très solide défensivement et décisive offensivement.

« C’est peut-être le moment de faire notre meilleur match ! », a demandé Philippe Montanier, auteur de trois victoires consécutives.

