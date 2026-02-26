Stade Rennais : Un forfait confirmé avant Toulouse FC   

Les nouvelles sont plus ou moins bonnes pour le Stade Rennais avant la réception du Toulouse FC en Ligue 1. Un seul forfait est confirmé.

Stade Rennais vs Toulouse : Le point sur le groupe de Rennes

Le Stade Rennais prépare un sale tour au Toulouse FC. Le choc se tiendra ce samedi 28 février au Roazhon Park. C’est pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Les deux formations ont des ambitions bien définies. Le club breton vise le top 5. Les Violets veulent se rapprocher de la première moitié du tableau.

Fraîchement arrivé en Bretagne, Franck Haise a parfaitement débuté sur le banc de Rennes. Les Rouge et Noir ont pourfendu l’AJ Auxerre (0-3). Un succès qui met fin au sale temps ayant précédé le départ d’Habib Beye, consécutif notamment à la défaite à RC Lens (3-1). Entre-temps, l’intérim assuré par Sébastien Tambouret avait permis aux Rouge et Noir de se relancer avec éclat en dominant le Paris Saint‑Germain (3-1).

Lire aussi : Porté par cette dynamique positive, Rennes reste solidement installé à la 6e place et n’accuse que trois points de retard sur le top 4, restant pleinement engagé dans la lutte européenne. Pour ce choc contre le TFC, Franck Haise sera privé de certains cadres.

Le défenseur central Jacquet est out en raison d’une blessure à l’épaule. Frankowski et Kamara, absents récemment, restent incertains ; en cas de forfait du piston droit, le jeune Nagida pourrait de nouveau dépanner. En attaque, Lepaul confirme son excellente première saison avec déjà 11 buts, dont une série de trois matchs consécutifs en trouvant le chemin des filets.

