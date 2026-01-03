Mercato OM : Mehdi Benatia dégote un roc en Ligue 1

La direction de l’OM cible un jeune défenseur en Ligue 1 pour ce mercato hivernal. Un club de Premier League joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Un défenseur de Toulouse dans le radar marseillais ?

L’OM attendait le mercato hivernal pour dénicher certaines pépites. Les dirigeants marseillais se concentrent notamment sur le recrutement d’un ou deux milieux et d’un ailier droit pour accompagner Mason Greenwood. La défense les préoccupe également. L’état-major marseillais souhaite déjà préparer l’après-Balerdi.

Alors le nom de Charlie Cresswell circule dans les bureaux de la Commanderie ces derniers jours. Selon les indiscrétions, le défenseur central anglais de Toulouse figure parmi les profils appréciés par la cellule de recrutement olympienne. L’ancien joueur de Leeds s’est imposé comme un titulaire indiscutable au TFC depuis son arrivée à l’été 2024.

Titularisé pour la 17e fois de la saison face au Racing Club de Lens, Cresswell s’est parfaitement adapté à la Ligue 1. Recruté pour 4,5 millions d’euros, il a vu sa cote grimper, sa valeur étant désormais estimée à 15 millions d’euros sur Transfermarkt. Toulouse, toutefois, n’entend pas brader son numéro 4. Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur ne serait pas négociable en dessous de 25 millions d’euros, et le club souhaite le conserver.

La concurrence pourrait également compliquer les plans marseillais. Déjà intéressé l’été dernier, West Ham United suivrait toujours de près le joueur. En difficulté en Premier League, le club londonien pourrait accélérer sur ce dossier avant la fin du mois de janvier, rendant la tâche encore plus ardue pour l’OM.

