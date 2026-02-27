Mercato ASSE : Un défenseur anticipe son départ de Sainté

En fin de contrat à l’ASSE à l’issue de la saison, un défenseur prépare son départ du Forez, mais surtout sa reconversion.

ASSE Mercato : Comme Tardieu, Appiah se dirige vers un départ libre

Cette semaine, le départ de Florian Tardieu de l’ASSE a été annoncé. La direction du club ne serait pas encline à prolonger son contrat qui prend fin en juin 2026. Selon les informations d’Alain Blachon, dans l’émission 100 % Sainté, Kilmer Sports Ventures a déjà pris la décision de laisser partir le milieu de terrain de 33 ans et l’en a déjà informé.

Comme Florian Tardieu, Dennis Appiah est aussi dans ses derniers mois de contrat à l’AS Saint-Etienne. Et rien ne se passe pour lui dans le sens d’une prolongation, comme le confirme Peuple-Vert. Vu son faible temps de jeu, il n’y a pas de doutes qu’il se dirige vers un départ libre cet été.

L’arrière latéral droit a fait 10 apparitions en Ligue 2 et a été titulaire à seulement 5 reprises cette saison. Cet hiver, l’ASSE a recruté Joao Ferreira à son poste. De plus, Philippe Montanier a validé le repositionnement de Kevin Pedro, défenseur central de prédilection, à droite.

Dennis Appiah prépare sa reconversion après Saint-Etienne

De ce fait, Dennis Appiah est désormais relégué en troisième position dans la hiérarchie, à son poste. Sentant la fin se rapprocher pour lui à Saint-Etienne, il anticipe son départ. Le défenseur de 33 ans s’est inscrit pour une formation de consultant sportif.

Son objectif étant de préparer sa reconversion. « Retour à l’école cette année ! En parallèle de ma carrière sportive, je suis actuellement une formation de « consultant sportif », afin de préparer progressivement mon après-carrière », a informé le natif de Toulouse sur le réseau social LinkedIn.

Le Franco-Ghanéen prend en effet des cours en ligne, sur cinq mois. Selon ses précisions, la formation couvre l’analyse technique, le commentaire en direct, la rédaction d’éditos et la maîtrise de l’expression orale.

À l’issue de son cursus de formation, le numéro 8 de l’ASSE sera évalué en juin, lors du Tournoi Maurice Revello, avec une immersion complète et pratique : avant-match, analyse en direct et débriefing.

