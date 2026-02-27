Ligue des champions : Gros frisson au PSG avant le tirage !

C’est ce vendredi que le PSG connaîtra son futur adversaire pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique feront face au FC Barcelone ou Chelsea. Ce qui suscite déjà diverses réactions.

Tirage de Ligue des champions : Le PSG fera face à Barcelone ou Chelsea

C’est l’heure de vérité pour le Paris Saint-Germain ! Ce vendredi à midi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions rendra son verdict. Après avoir surmonté le piège monégasque, le PSG héritera d’un adversaire redoutable : le FC Barcelone ou Chelsea.

Le duel face aux Catalans, 5es de la phase de ligue, marquerait une nouvelle confrontation face au génie de Lamine Yamal. Le Barça a manqué parfois de régularité. Mais son ADN européen en fait un véritable épouvantail. À l’opposé, Chelsea, 6e du classement, représente une menace plus physique et tactique.

Les Blues, désormais dirigés par Liam Rosenior, gardent l’avantage psychologique. Ils ont battu Paris en finale de la Coupe du Monde des Clubs l’été dernier. Chelsea est donc loin d’être une simple équipe à la portée du PSG.

La réaction de Luis Enrique

Luis Enrique est d’ailleurs conscient qu’aucun chemin ne sera facile pour son équipe. Surtout qu’un désavantage de taille pèse sur les épaules parisiennes : le match retour se jouera obligatoirement à l’extérieur. « Je m’adapterai à toutes les situations. Ce sont deux équipes incroyables », a-t-il indiqué.

Les champions d’Europe devront donc corriger leurs récentes fébrilités défensives et afficher un visage conquérant dès la manche aller au Parc des Princes. Le sort du PSG, seul club français encore en lice, est suspendu aux boules suisses pour ce qui promettent un choc en huitièmes de finale.

