OL : Ligue 1, Ligue Europa et CdF, le grand rêve de Fonseca

Engagé dans trois compétitions, l’OL rêve d’une fin de saison couronnée d’un titre ou d’un trophée au moins.

L’OL en course en Ligue Europa, en Ligue 1 et en Coupe de France

L’OL n’a plus gagné de trophée depuis la coupe de France en 2012. Cette saison, le club rhodanien est plus que jamais proche de remporter un titre. Il est qualifié directement pour les 8es de finale de la Ligue Europa et pour les quarts de finale de la Coupe de France (CdF).

En Ligue 1, Lyon est 3e à 7 points du leader, le RC Lens, alors qu’il reste encore 12 journées de championnat, donc 36 points en jeu.

À voir

Mercato PSG : Après Fernandez, un autre Barcelonais approche

L’équipe de Paulo Fonseca est invaincue depuis plus de deux mois. Elle est sur une superbe série de 7 victoires consécutives en Ligue 1 et de 13 victoires de rang, toutes compétitions confondues.

Fonseca sur la fin de saison : « On peut être la surprise »

Grâce à cette performance remarquable, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais espère atteindre les objectifs du club. « On peut être la surprise de ce championnat. […]. Nous sommes dans une bonne dynamique, mais le plus important reste la fin de la saison. Je pense que nous pouvons être une bonne surprise », a-t-il confié, dans une interview avec Olympique-et-Lyonnais.

Lisez aussi : Mercato OL : Accord conclu pour Federico ?

De laquelle de ces trois compétitions Paulo Fonseca rêve-t-il ? Il ne s’avance pas, mais il est certain de l’appétence des Gones. « Je ne sais pas quelle compétition, mais je sens que nous avons un groupe avec beaucoup d’ambitions. Je crois beaucoup en ce groupe de travail, à l’ambition, à la façon de travailler et l’envie de vouloir progresser », a-t-il déclaré.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Fonseca prend une décision cash pour Endrick !

À voir

Guerre de pouvoir à l’OM : Longoria impose sa résolution !

OL : Incertitude sur le retour de 3 Lyonnais à Strasbourg

OL : Indice UEFA, superbe remontée de l’Olympique Lyonnais