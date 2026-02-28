Le PSG obtient le report de son match contre le FC Nantes

À la demande du PSG, le match de Ligue 1 contre le FC Nantes a été reporté en avril. Une bonne nouvelle pour les Parisiens, qui affronteront doublement Chelsea, en Ligue des champions, sans match intercalé.

PSG : Officiel, la LFP reporte le match FC Nantes-Paris en avril

Le PSG a demandé le report de son match de la 26e journée de Ligue 1, contre le FC Nantes. Et la requête du club de la capitale a été acceptée par la Ligue de Football Professionnel (LFP). Initialement programmé le 14 juin, au stade de la Beaujoire, la rencontre a été reportée au week-end du 20 avril.

« À la demande du Paris Saint-Germain afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en 1/8 de finale de la Ligue des Champions, le Conseil d’Administration de la LFP, après accord du FC Nantes, a décidé que le match PSG – FC Nantes se jouera la semaine du 20 avril. La date et l’heure exactes de ce match seront définies ultérieurement », a communiqué la Ligue.

Paris affrontera Chelsea sans pression de match de Ligue 1

En effet, la démarche du Paris Saint-Germain a été motivée par ses matchs contre Chelsea, les 11 et 17 mars 2026. Il s’agit des 8es de finale de la Ligue des Champions. Le macth aller se jouera au Parc des Princes et le retour à Stamford Bridge à Londres. Paris pourra ainsi préparer, en toute sérénité, le match retour de C1 sans pression d’un match de championnat.

