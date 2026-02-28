OM : Révélations inattendues sur Habib Beye avant l’Olympico

À un jour du si important Olympico OM -OL, un proche d’Habib Beye a fait des révélations sur le nouveau coach de Marseille.

OM-OL : Habib beye et Marseille sous pression contre Lyon

Nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye va diriger son deuxième match sur le banc des Phocéens, dimanche (20h45) au Vélodrome, contre l’OL, privé de ses supporters. Après la défaite de Marseille à Brest, il est évidemment sous pression.

Le technicien Franco-sénégalais et son équipe se sont préparés à Marbella en Espagne, loin de l’atmosphère tendue en Provence. Quatrième au classement avant le coup d’envoi de la 24e journée, l’Olympique de Marseille doit gagner pour se rapprocher de l’Olympique Lyonnais, troisième avec 5 points d’avance.

Jaoui : « Canal a été une caisse de résonance pour Habib Beye »

Mais à quelques heures de l’électrique Olympico et surtout du match crucial pour Habib Beye, Laurent Jaoui, ancien rédacteur en chef du foot européen à Canal+, lâche des confidences inédites sur le technicien.

À voir

PSG : Le Have AC va tomber, Luis Enrique prépare du lourd

Lisez aussi : OM – OL : Fonseca tente d’inverser la pression sur Marseille

Il évoque notamment comment son ancien collaborateur a réussi à construire ses analyses sur la chaîne cryptée et ainsi arriver finalement sur le banc de l’OM.

« Le métier de consultant lui a permis de construire son analyse, il a beaucoup appris, échangé, s’est nourri du jeu de Pep Guardiola. Canal + a été une formidable caisse de résonance utilisée pour faire passer ses idées », a-t-il raconté à La Provence.

Consultant, Beye était très exigeant avec lui-même

Dans ses confidences, Jaoui révèle qu’Habib Beye a été tenté d’abandonner, à ses débuts à Canal+, parce qu’il était trop exigeant avec lui-même. « Il voulait arrêter, ne se sentait pas à l’aise, disait que ce n’était pas son truc, tandis que je l’avais trouvé vraiment bon. Il estimait avoir bafouillé, ne pas avoir utilisé le bon mot. Très exigeant, il ne se trouvait pas assez bon. On lui a dit de s’accrocher », a-t-il témoigné.

À voir

ASSE : Un nouveau point fort des Verts révélé avant Pau

Finalement, l’ancien joueur de Marseille avait réussi à s’imposer sur la chaîne, grâce à ses analyses pointues et son impressionnante culture tactique. « Une éclosion impressionnante. La musique Canal s’est mise en route et il est arrivé au Canal Football Club. Il a beaucoup travaillé sur le rythme du commentaire […] », a confié l’ancien rédacteur en chef.

Pour rappel, Habib Beye a entamé sa carrière d’entraineur sur le banc du Red Star en National (2021-2024). Il avait réussi à faire monter le club en Ligue 2, mais était parti. Il a dirigé ensuite le Stade Rennais, du 30 janvier 2025 à au 9 février 2026. Depuis le 18 février, le coach de 48 ans a succedé à Roberto de Zerbi à Marseille.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Un gros départ annoncé à Marseille

OM-OL : Une grosse nouvelle officielle tombe avant le choc !

À voir

OL : Ligue Europa, le Celta Vigo redoute les Lyonnais

Mercato OM : Marseille pourrait perdre gros cet été !