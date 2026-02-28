ASSE : Les bonnes nouvelles s’enchaînent avant Pau FC

Durée de lecture : 2 minutes
ASSE : Les bonnes nouvelles s’enchaînent avant Pau FC
© L'équipe de l'ASSE célébrant un but
Afficher l’index Masquer l’index

L’ASSE reçoit que de bonnes nouvelles de la part de ses concurrents, dans la course pour la montée en Ligue 1, avant son entrée en lice à Pau ce samedi (19h).

ASSE : La 1re place de Ligue 2 dans le viseur

L’ASSE affronte Pau FC dans quelques heures au Nouste Camp. Deuxième au classement, l’équipe stéphanoise peut passer en tête de la Ligue 2 provisoirement, en attendant le match de Troyes, le leader, à Amiens, lundi. C’est en effet l’objectif des Verts lors de cette 25e journée du championnat.

Reims, le Red Star et le Mans calent, Saint-Etienne en roue libre

Mais déjà, l’AS Saint-Etienne a reçu d’excellentes nouvelles de la part des trois autres équipes du Top 5 actuel de la Ligue 2. Elles ont toutes enregistré des matchs nuls en ouverture de la journée.

Lisez aussi : ASSE : Un nouveau point fort des Verts révélé avant Pau

Le Stade Reims (3e) a été accroché par le Montpellier HSC (0-0), vendredi. Ce samedi, le Red Star (4e) et le Mans SC (5e) se sont également neutralisés (0-0). Ils ont certes pris chacun un point, mais ils restent à distance des Verts, qui ont l’opportunité de creuser l’écart.

L’ASSE peut creuser l’écart !

En cas de victoire sur le terrain des Palois, l’ASSE mettrait Reims à 4 points, tandis que l’Etoile Rouge et Mans seront relégués à 5 points. Dans le pire des cas, l’équipe de Phillipe Montanier restera 2e. Elle est donc déjà intouchable, du fait que ses poursuivants directs n’ont pas gagné.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Une compo sans aucune surprise contre Pau FC

À voirLe PSG obtient le report de son match contre le FC Nantes

ASSE : Mauvaise nouvelle pour ce crack de Saint-Étienne

ASSE : Montanier reconduit le même groupe contre Pau FC

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News