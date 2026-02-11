Mercato Stade Rennais : La décision est prise pour Jérémy Jacquet

Le jeune roc du Stade Rennais, Jérémy Jacquet va passer sur le billard après sa blessure. Le feu vert est donné.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet blessé

Alors que le transfert de Jérémy Jacquet vers Liverpool est acté pour l’été prochain, la récente blessure à l’épaule du défenseur du Stade Rennais a semé le doute chez les Reds. Le club anglais vient de prendre une décision pour protéger son futur roc.

L’hiver dernier, Liverpool et le Stade Rennais sont parvenus à un accord : un transfert de 72 M€ (bonus inclus) pour Jérémy Jacquet, payable à l’été 2026. Pour satisfaire les exigences du fair-play financier tout en respectant les souhaits du SRFC, les deux clubs avaient convenu que le défenseur terminerait la saison actuelle en Bretagne sous forme de prêt. Cependant, ce plan a été bousculé par la blessure du joueur face au RC Lens le week-end dernier.

Face à l’incertitude entourant l’état de santé de leur future recrue, les dirigeants de la Mersey n’ont pas tardé à réagir. Selon les informations de Team Talk, Liverpool a donné son feu vert pour une intervention chirurgicale. Inquiets, les Reds ont contacté le staff médical rennais pour préconiser une opération rapide plutôt qu’un traitement risquant d’entraîner des rechutes.

L’objectif d’Arne Slot est de disposer d’un joueur à 100 % de ses capacités physiques dès la reprise de la saison 2026-2027. Le technicien néerlandais, qui prépare déjà l’après-Virgil van Dijk, voit en Jacquet le successeur idéal. Pour faciliter son adaptation au rythme intense de la Premier League, Liverpool refuse de prendre le moindre risque avec sa santé.

