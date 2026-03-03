PSG-Nantes : Mesure choc de la LFP, la colère éclate !

La LFP a décidé de reporter le choc PSG-Nantes afin de privilégier les 8es de finale de Ligue des champions. Cette décision suscite une vague de critiques.

Le PSG protégé par la LFP, le FC Nantes sacrifié ?

Le football français est secoué par une vive polémique. La cause ? La Ligue de football professionnel (LFP) a reporté le choc PSG-FC Nantes. Cette rencontre de 25e journée de Ligue 1 était initialement prévue le 15 mars. Elle a été décalée au 20 avril 2026.

L’objectif est clair : permettre aux hommes de Luis Enrique de préparer sereinement leur double confrontation face à Chelsea. Cette mesure favorise les ambitions européennes du PSG. Elle provoque cependant l’indignation de nombreux supporters et observateurs.

À l’image de Daniel Riolo, le journaliste Régis Dupont dénonce une atteinte flagrante à l’équité du championnat. Pendant que Paris bénéficie d’un aménagement sur mesure, les Canaris s’enfoncent dans la crise. « Tant pis si l’équité de la compétition nationale est écornée », a-t-il pesté dans L’Equipe.

L’attitude des dirigeants nantais dénoncée

Les critiques ne visent pas seulement la LFP. Elles ciblent également la direction du FCN. Son manque de fermeté face au report du match contre le Paris SG est fustigée. « Les dirigeants de Nantes ont choisi la soumission avant qu’on les y oblige », déplore le journaliste.

Ce traitement de faveur de la LFP risque de laisser des traces. Surtout si la course au maintien se joue à quelques points près en fin de saison. Le FC Nantes est actuellement dans la zone de relégation, 17e au classement.

