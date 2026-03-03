Mercato PSG : Luis Campos négocie un super deal  

La direction du PSG dégaine une offre de prolongation de contrat à Kang-in Lee. Les négociations sont en cours.

Mercato PSG : Ça se bouscule pour Kang-in Lee

La direction du PSG se lance dans une opération de prolongation de ses cadres. Si les prolongations de Pacho, Joao Neves et Mbaye ont déjà été officialisées, d’autres dossiers ne sont pas encore bouclés.

Les discussions progressent avec Fabian Ruiz et Lucas Beraldo. En revanche, les situations d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Senny Mayulu demeurent plus complexes. Selon les informations de L’Équipe, le club parisien a récemment transmis une première proposition de prolongation à Kang-in Lee, dont le contrat court jusqu’en juin 2028. Satisfait de ses prestations, le Paris Saint-Germain souhaite le blinder.

Pour l’heure, l’international sud-coréen n’a pas donné suite. Il réfléchit avant de trancher pour son avenir. L’ancien crack de Majorque ne digère pas trop son rôle de supersub au sein du club de la capitale.

Freiné cet hiver dans son possible départ vers l’Atlético Madrid notamment en raison d’un veto de Luis Enrique et de désaccords contractuels, Kang-in Lee n’a pas encore annoncé sa prochaine destination. L’été dernier déjà, il se montrait attentif à un retour en Liga. Malgré une progression dans ses performances, le joueur de 25 ans reste perçu comme une solution de rotation par Luis Enrique.

