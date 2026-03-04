PSG : Terrible nouvelle pour Luis Enrique

C’est un coup dur pour le coach du PSG, Luis Enrique. L’un de ses meneurs de jeu, Fabian Ruiz est encore coincé à l’infirmerie.

Absent depuis le 20 janvier en raison d’un problème au genou contracté lors de la défaite à Lisbonne, Fabian Ruiz manque au PSG. Le milieu espagnol de 29 ans n’a plus rejoué depuis, et son retour reste très incertain à l’approche du choc européen face à Chelsea.

Déjà forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes, Fabian Ruiz pourrait également manquer le match retour à Stamford Bridge le 17 mars. Selon son entourage, aucune prise de risque ne sera envisagée : tant que les douleurs persistent, le joueur ne reprendra pas. Une ligne de conduite prudente, alors qu’il avait déjà connu quelques pépins physiques en début de saison.

Un coup dur pour Luis Enrique, dont l’équipe a perdu en force au milieu. Si les résultats restent corrects en Ligue 1 malgré quelques performances irrégulières, l’absence de Ruiz se fait sentir dans les grands rendez-vous européens. Aux côtés de Vitinha et João Neves, il formait un trio complémentaire capable de verrouiller la relance adverse. Sans lui, Paris paraît plus prévisible et vulnérable.

