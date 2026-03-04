Mercato OM : Une offre XXL tombe pour Ethan Nwaneri

Un géant espagnol craque pour Ethan Nwaneri. Le jeune milieu offensif anglais prêté à l’OM pourrait prendre la direction de la Liga lors du mercato estival.

Le passage d’Ethan Nwaneri sous les couleurs olympiennes pourrait être de courte durée, mais riche en rebondissements. Prêté à l’OM par Arsenal jusqu’en juin, le milieu offensif de 18 ans a tapé dans l’œil du Real Madrid.

Le club merengue surveillerait attentivement la situation du jeune Anglais. Bien que lié aux Gunners jusqu’en 2030, Nwaneri pourrait faire l’objet d’une offensive madrilène dès l’ouverture du marché estival. Un dossier complexe qui oblige Arsenal à rester sur ses gardes.

La direction de l’Olympique de Marseille n’envisage pas de garder le jeune crack anglais à la fin de la saison. Il n’entre pas trop dans les plans du nouveau coach, Habib Beye. Le système de jeu du Sénégalais et la rude concurrence ne lui permettent pas d’avoir du bon temps de jeu. C’était l’ancien entraîneur, Roberto De Zerbi qui a poussé pour son arrivée à Marseille. Mais l’Italien a été viré, ce qui complique la situation d’Ethan Nwaneri.

