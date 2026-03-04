ASSE : Un choix fort de Montanier fait une grosse victime

Les choix du nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, a fait une victime de taille dans le groupe stéphanois.

ASSE : Montanier rebat les cartes, Moueffek relégué sur le banc

Le nouveau coach de l’ASSE a naturellement fait des choix forts lors de son arrivée à la tête de l’encadrement technique des Verts. Outre le maintien de Ben Old au poste d’arrière latéral gauche, au dépens de la recrue Ebenezer Annan, il a relégué Aïmen Moueffek sur le banc de touche.

Titulaire 12 fois en 18 matchs sous les ordres d’Eirik Horneland cette saison, le milieu de terrain formé à Saint-Etienne a démarré sur le banc lors des trois derniers matchs des Verts. Il est victime du nouveau choix tactique de Philippe Montanier, qui préfère désormais associer la recrue Abdoulaye Kanté à Augustine Boakye et Florian Tardieu ou Igor Miladiniovic, dans l’entrejeu.

Pour être plus précis, Aïmen Moueffek a joué seulement 23 minutes à Guingamp, puis 10 minutes contre Laval et 22 minutes face à Pau FC. Titulaire lors du premier match de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE, contre Montpellier, le Franco-Marocain avait été remplacé avant l’heure de jeu.

Évidemment, il n’est pas parmi les premiers choix du technicien français, alors qu’il était un pilier de l’équipe du coach norvégien, limogé fin janvier.

Aïmen Moueffek victime de la forte concurrence à Saint-Etienne

Le nouvel entraîneur a rebattu les cartes et Aïmen Moueffek est victime de la forte concurrence dans l’entrejeu de Saint-Etienne.

Comme le confirme But Football Club, « Montanier dispose aujourd’hui d’un éventail large de solutions : le repositionnement de Boakye, la montée en puissance de Kanté, le retour de Tardieu, sans oublier Mahmoud Jaber qui s’apprête à revenir de blessure. Dans ce contexte, la gestion devient stratégique ».

En effet, la relégation du natif de Vienne (Isère) fait un peu parler, du fait de son statut de joueur formé à « La Maison Vert » depuis ses 11 ans. Il faut toutefois reconnaître qu’il n’est pas physiquement au point, à cause des nombreux pépins musculaires accumulés depuis la saison dernière.

