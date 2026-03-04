Mercato PSG : Luis Campos accélère pour un goleador africain  

La direction du PSG prépare une folie en Turquie en vue du prochain mercato estival. Les Parisiens visent un buteur à 120 M€.

Mercato PSG : Une offensive à 120 M€ pour le successeur de Gonçalo Ramos ?

Les dirigeants du PSG préparent déjà un mercato estival chaud. Après un marché hivernal relativement discret, les dirigeants parisiens entendent cette fois-ci passer à l’offensive pour certaines pépites. La priorité est de recruter un avant-centre très prolifique.

Malgré son investissement, l’international portugais Gonçalo Ramos ne semble pas être parvenu à convaincre pleinement Luis Enrique. Son profil ne correspondrait plus aux exigences tactiques de l’entraîneur espagnol, poussant les dirigeants parisiens à lui chercher une porte de sortie dès l’été prochain.

Pour remplacer le Portugais, Luis Campos mise sur une valeur sûre qu’il a lui-même révélée au LOSC : Victor Osimhen. Selon les informations du média Häber, le conseiller sportif parisien aurait fait de l’international nigérian sa priorité absolue.

Actuellement sous contrat jusqu’en 2029 et brillant sous les couleurs de Galatasaray, le buteur de 27 ans réalise une saison de haut vol. 25 matchs toutes compétitions confondues, 17 buts marqués et 6 passes décisives. Le PSG veut sortir le chéquier pour s’attacher les services du natif de Lagos. Une offre colossale de 120 millions d’euros serait en cours de préparation.

Toutefois, le dossier s’annonce complexe. La concurrence est rude. Des géants européens comme Manchester United et le Bayern Munich ciblent aussi l’ancien Lillois. Paris devra se montrer convaincant pour remporter cette bataille et ramener l’un des meilleurs finisseurs du continent dans le championnat de France.

