OM-Toulouse : Incidents au Vélodrome, des sanctions en vue

L’élimination de l’OM face à Toulouse en quart de finale de Coupe de France a viré à des scènes de chaos au Vélodrome. Le club phocéen s’expose à des sanctions de la LFP.

Chaos au Vélodrome après l’élimination de l’OM

Encore une énorme désillusion pour l’Olympique de Marseille. Les hommes d’Habib Beye ont mené deux fois contre Toulouse avant d’être à chaque fois rejoint sur corner. Et c’est finalement le Téfécé qui a arraché sa qualification lors des tirs au but (2-2, 4-3). Ce revers passe très passe très mal auprès des supporters de l’OM.

Le Vélodrome s’est même embrasé sous l’effet d’une colère incontrôlée. Les scènes de chaos se sont rapidement multipliées après cette élimination. Des projectiles, accompagnés de fumigènes et de pétards, ont inondé la pelouse. Ces incidents ont immédiatement créé un climat d’insécurité.

La LFP devra examiner le dossier

La tentative de saluer le public a même vite été abrégée. Pris pour cibles, Mason Greenwood et ses coéquipiers ont précipité leur retour aux vestiaires. Ils abandonnèrent un terrain transformé en zone de tension. Ces incidents placent désormais l’OM dans le viseur des autorités.

La commission de discipline de la LFP va sans doute examiner de très près ces débordements en marge du choc OM-Toulouse. L’amertume d’une élimination risque de déboucher sur des sanctions disciplinaires allant de lourdes amendes à d’éventuels huis clos.

