Mercato : Un compatriote d’Achraf Hakimi répond au PSG !

À trois mois de l’ouverture du mercato estival, le PSG se trouve déjà associé à plusieurs noms sur le marché. Un compatriote d’Achraf Hakimi a ainsi répondu à l’intérêt supposé du club de la capitale.

Mercato : Le PSG sur les traces d’un crack marocain

Ces derniers jours, des rumeurs envoyant Ez Abde au PSG ont enflammé la toile, évoquant un intérêt prononcé de Luis Enrique pour l’ailier du Real Betis. D’après la presse espagnole, une rencontre informelle aurait même eu lieu entre Luis Campos et les représentants de l’international marocain. Porté par une saison très solide avec le Real Betis, le joueur de 24 ans coche toutes les cases d’un profil explosif pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain.

Avec 9 buts et 7 passes décisives, Ez Abde signe la meilleure campagne de sa carrière et pourrait profiter de sa forme actuelle pour rejoindre les rangs d’un top club européen cet été. Mais l’entourage du compatriote d’Achraf Hakimi a rapidement démenti toute discussion avec le PSG, balayant au passage l’idée d’un rendez-vous ou de contacts avancés avec Luis Campos.

« Tout ce qui a été dit à propos de cette rencontre entre des dirigeants du PSG et mon joueur est totalement faux. Ez Abdé reste au Real Betis, où il est sous contrat pour encore trois ans et il lui est très difficile de partir. La saison est toujours en cours et le joueur est pleinement concentré sur le Betis. Personne ne sait ce qui peut arriver sur le marché des transferts cet été », a confié Javier Garrido en conférence de presse. De son côté, le Real Betis durcit déjà le ton dans ce dossier.

Le Real Betis fixe ses exigences pour Ez Abde

Alors que l’entourage d’Ez Abde a démenti tout contact avec le Paris Saint-Germain, le Real Betis, lui, se montre déjà ferme sur sa position. En effet, selon les informations Javier Garrido, a démenti toute discussion avec le club parisien, balayant l’idée d’un rendez-vous ou de contacts avancés.

En parallèle, le Real Betis se montre ferme sur sa position. En effet, selon le média ibérique Gol Digital, le club andalou valoriserait son ailier marocain autour de 40 millions d’euros. Aux dernières nouvelles, les dirigeants de l’actuel 5e de Liga seraient prêts à libérer le joueur formé au FC Barcelone, mais ne souhaite pas négocier en dessous de ce montant.

Outre le Paris Saint-Germain, plusieurs clubs de Premier League, notamment Newcastle, Everton et Tottenham seraient aussi positionnés pour recruter Ez Abde en cas de départ cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Abde Ezzalzouli est évalué à 20 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.

