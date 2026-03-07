ASSE : Le Geoffroy-Guichard bientôt définitivement vendu ?

Le Stade Geoffroy-Guichard n’est pas seulement une forteresse du football, il devient un véritable enjeu politique à quelques semaines des élections municipales à Saint-Étienne. Entre propositions de vente et prudence du club, l’avenir du mythique stade semble suspendu à des décisions encore floues.

ASSE : Geoffroy-Guichard au cœur des débats politiques

Le stade de l’AS Saint-Étienne, emblème historique de la ville, pourrait devenir un sujet incontournable du prochain mandat municipal. Le bail du club arrive à échéance en 2030, et certains candidats n’hésitent pas à placer le Chaudron au centre de leurs ambitions. Eric Le Jaouen, tête de liste divers droite pour 2026, a clairement affiché sa volonté : “Nous souhaitons que le stade soit vendu au club stéphanois.” Une déclaration qui, dans le contexte électoral, fait déjà couler beaucoup d’encre.

Pour autant, cette idée n’est pas sans controverse. Les enjeux économiques et symboliques d’une telle vente sont énormes, et le risque de polariser l’opinion stéphanoise est réel. Geoffroy-Guichard, plus qu’un simple stade, représente l’âme de la ville, et son avenir attire toutes les attentions.

L’ASSE reste prudente face aux propositions

Du côté du club, la position est claire et ferme. “L’ASSE ne prend aucune position dans la campagne municipale. Il n’appartient pas au club de commenter des propositions électorales. Aucun projet de cette nature, même à un stade préliminaire, n’est à l’étude, au sein du club ou chez son actionnaire”, ont tenu à rappeler les dirigeants auprès de l’IF Saint-Étienne.

Cette prudence souligne l’importance pour le club de rester indépendant des débats politiques. À l’image du Parc des Princes à Paris, Geoffroy-Guichard devient un symbole convoité, mais le Chaudron n’est pas prêt à se transformer en enjeu électoral. Entre passions sportives et stratégies municipales, la décision finale sur le stade reste suspendue.

