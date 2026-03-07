Avant Chelsea, le PSG montre un visage très inquiétant

Le PSG inquiète à seulement quelques jours d’affronter Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Défait par l’AS Monaco (1-3) vendredi soir au Parc des Princes, le club de la capitale a montré des failles collectives et individuelles qui interrogent sur sa capacité à briller sur la scène européenne.

Un PSG en panne d’inspiration offensive

Le Parc des Princes a assisté à un spectacle inhabituel : un PSG incapable de concrétiser ses occasions. Malgré une possession du ballon largement favorable, les Rouge et Bleu ont manqué de créativité et d’initiative. Le duo Doué-Barcola, censé dynamiser l’attaque, a été invisible, tandis que Kvaratskhelia a semblé étrangement effacé, remplacé dès l’heure de jeu. Cette inefficacité offensive inquiète à l’approche d’un choc capital contre Chelsea.

Les chiffres ne mentent pas : seulement cinq tirs cadrés sur 19 tentatives, 47 duels gagnés et une maladresse technique inhabituelle pour un leader de Ligue 1. Le bloc parisien, souvent coupé en deux, a été rapidement dépassé par une équipe monégasque opportuniste. Ce PSG, à la fois fébrile et peu tranchant, laisse planer de sérieux doutes avant le sprint final de la saison.

Défense en crise et individualités à la peine

Derrière, le tableau n’est guère plus rassurant. Willian Pacho a confirmé son coup de moins bien, exposant une fragilité qui n’avait pas lieu d’être face aux Monégasques. Achraf Hakimi, d’habitude flamboyant, a lui aussi peiné à retrouver ses standards habituels. Ces faiblesses individuelles viennent s’ajouter à une équipe globalement émoussée physiquement, ce qui rend le collectif moins solide et moins réactif.

Dans l’entrejeu, Vitinha, Dro Fernandez et Zaïre-Emery ont également souffert, incapables de dicter le rythme et de relancer efficacement l’attaque. Le constat est clair : le Paris SG n’est pas au niveau attendu, et chaque défaillance individuelle coûte cher dans des matchs de haut niveau où la moindre erreur se paie cash.

Luis Enrique face aux signaux d’alarme

Au coup de sifflet final, le technicien espagnol n’a pas caché sa frustration. « Nous avons été imprécis, c’est un problème que nous devons corriger avant Chelsea », a-t-il souligné. Malgré la défaite, Luis Enrique mise sur la résilience de son groupe, rappelant que la mentalité des champions d’Europe est de se relever face aux difficultés.

L’heure est désormais à la réaction : dans quelques jours, chaque joueur devra montrer un visage différent. Le Paris SG a la capacité, mais surtout l’urgence, de retrouver sa fluidité et sa confiance avant le choc européen, sous peine de laisser filer une saison qui pourrait basculer dès les huitièmes de finale.

