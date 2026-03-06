Ça chauffe à l’OM : L’attitude de Medhi Benatia inquiète !

La crise qui secoue l’OM ne se limite pas aux résultats sportifs. Elle met aussi exergue un mutisme profond de Mehdi Benatia. Cela sème le doute sur son réel engagement à Marseille.

Medhi Benatia, un directeur sportif de plus en plus discret à l’OM

L’ambiance s’alourdit à l’Olympique de Marseille. L’élimination subie face à Toulouse en quart de finale de la Coupe de France (2-2, 43) a laissé des traces profondes. Alors que des incidents ont eu lieu en fin de partie au Vélodrome, l’entourage de Medhi Benatia plonge dans une incompréhension totale.

L’Équipe rapporte que la stupéfaction règne au sein de la direction sportive de l’OM. Au point où les dirigeants phocéens peinent jusqu’ici à trouver une explication rationnelle à cette débâcle. Plus troublant encore, le directeur du football de l’Olympique de Marseille brille par un silence inhabituel.

À voir

ASSE : Montanier annonce des changements contre le Red Star

Lire aussi : Mercato OM : Mehdi Benatia prépare un coup en or en Allemagne

Medhi Benatia était autrefois prompt à monter au créneau pour défendre l’équipe ou recadrer publiquement le vestiaire. Mais depuis son retour à l’OM, l’ancien international marocain a basculé dans un mutisme inquiétant. Ce retrait – stratégique ou simple désengagement – alimente les spéculations sur son futur proche à Marseille.

Des velléités de départ tenaces

Medhi Benatia, malgré les difficultés sportives de l’OM, se rapproche de la sortie. Ses velléités de départ restent intactes, indique la source. Le dirigeant marocain se tait, alors que l’Olympique de Marseille navigue à vue. Son retour au poste de directeur de football n’est donc qu’une parenthèse éphémère.

L’ancien défenseur du Bayern Munich devrait mettre les voiles en juin prochain, une fois la saison terminée. D’ici, l’OM espère remonter la pente pour une qualification en Ligue des champions.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Habib Beye déjà menacé, la fin est proche

À voir

Ça chauffe au PSG : Kvaratskhelia accusé dans le vestiaire !

TFC-OM : Une absence de taille annoncée pour les retrouvailles

Mercato OM : Habib Beye n’était pas la priorité, l’info choc