OM : « Vous êtes des merdes », la réponse choc de Beye aux supporters

Habib Beye n’a pas esquivé la confrontation. Face à la banderole hostile « Vous êtes des merdes » déployée par certains supporters marseillais à Toulouse, l’entraîneur de l’OM a choisi la franchise et la lucidité, tout en reconnaissant l’impact émotionnel de ces messages et en gardant le cap sur ses objectifs sportifs.

OM : Beye face à la critique, entre lucidité et défi

En conférence de presse, Habib Beye a livré sa réaction sans détour après le match : « Ils sont forcément impactés parce qu’ils voient, entendent, vivent tout… mais il faut l’accepter quand on est à Marseille, les supporters ont le droit de s’exprimer ainsi ». L’entraîneur n’a pas cherché à minimiser la colère qui gronde dans les tribunes.

L’entraîneur de l’OM a insisté sur la nécessité de transformer cette pression en moteur pour l’équipe. « On l’a vu, on est marqué, mais pour ramener les supporters avec nous, il fallait avoir de la vie, du courage et remporter ce match de cette façon », a-t-il poursuivi. Un message clair : le club phocéen doit répondre sur le terrain, pas dans les polémiques.

La victoire obtenue à Toulouse a offert un répit, au moins temporaire, avant le déplacement à Auxerre. « Peut-être que la déception s’atténuera si on arrive à enchaîner les matches avec ce tempérament. Il reste encore neuf étapes. Le travail paie », a conclu Beye, laissant entrevoir une méthode à la fois patiente et ambitieuse.

