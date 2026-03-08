Officiel ! Le Stade Rennais enregistre un départ majeur

Le Stade Rennais connaît un bouleversement important dans son organigramme avec le départ de Richard Declaude, directeur général adjoint en charge des revenus, qui rejoint le Toulouse FC, après 7 années en Bretagne.

Stade Rennais : Une figure clé quitte Rennes

Richard Declaude n’est pas un nom anodin dans le paysage du Stade Rennais. Après avoir débuté comme directeur commercial et marketing, il a gravi les échelons pour devenir directeur général adjoint en charge des revenus. À 52 ans, son expertise a largement contribué à la croissance financière et organisationnelle du club.

Son départ marque une page importante pour Rennes. « Je souhaite tout d’abord remercier chaleureusement Olivier Cloarec et les actionnaires pour la confiance qu’ils me témoignent », déclare Declaude, affichant un mélange de fierté et de reconnaissance après sa signature du côté du Toulouse FC.

Cap sur Toulouse : un nouveau projet ambitieux

Au Toulouse FC, il retrouve Olivier Cloarec, ancien président rennais, qui voit en lui un pilier stratégique : « C’est un dirigeant profondément attaché aux valeurs humaines et au collectif. Sa vision et sa capacité à fédérer seront des atouts majeurs pour notre développement », affirme Cloarec. La mission de Declaude sera claire : poursuivre la structuration du club et accompagner sa croissance économique et sportive.

L’arrivée d’un dirigeant de son calibre souligne l’ambition de Toulouse de consolider ses fondations et de renforcer sa présence dans l’élite du football français. Richard Declaude s’est montré enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi : « Je suis très heureux et honoré de rejoindre le Toulouse Football Club et de participer à la poursuite du projet structuré et ambitieux porté par Olivier et ses actionnaires. Le Téfécé est un club avec une identité forte et un potentiel important », a-t-il indiqué.

Sa connaissance fine des mécanismes économiques et sportifs du football français sera précieuse pour le club occitain, qui souhaite capitaliser sur cette expérience pour consolider son avenir. Pour le Stade Rennais, l’heure est désormais au renouvellement. Le départ de Declaude pose la question de la succession et de la continuité du développement économique.

