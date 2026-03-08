OL : Très mauvaise nouvelle pour Lyon avant le Celta Vigo

La crise physique à l’OL ne semble pas vouloir s’arrêter. Alors que les Gones tentent de se relever après la défaite face au RC Lens, Paulo Fonseca doit composer avec un nouveau forfait majeur. Ce qui accentue les inquiétudes avant le huitième de finale de Ligue Europa contre le Celta Vigo.

OL : Maitland-Niles rejoint une infirmerie qui déborde

Après un début d’année presque parfait, l’OL connaît une période noire. Entre blessures et joueurs absents, le club lyonnais voit ses options diminuer de semaine en semaine. Ainsley Maitland-Niles, sorti touché contre le RC Lens, en quart de finale de Coupe de France, rejoint désormais Pavel Sulc, Malick Fofana, Moreira et Ruben Kluivert sur la touche.

Deux semaines minimum seront nécessaires pour son rétablissement, un délai qui tombe au pire moment pour les hommes de Paulo Fonseca. La situation inquiète tant le staff que les supporters. Les blessures s’accumulent et chaque rencontre devient un casse-tête tactique. La profondeur de l’effectif est mise à rude épreuve, et la moindre défaillance pourrait coûter cher dans la course aux objectifs européens et domestiques.

Quelle solution pour le latéral droit ?

L’absence de Maitland-Niles crée un véritable vide à droite. Hans Hateboer et Noam Kamara sont théoriquement des alternatives, mais aucun des deux n’est inscrit pour la Ligue Europa. Le staff lyonnais doit donc se creuser les méninges et improviser pour combler cette lacune, une tâche délicate avant le déplacement crucial à Vigo.

Si Ruben Kluivert pourrait revenir à temps pour épauler la défense, la prudence reste de mise. Fonseca devra peut-être revoir ses plans et repenser son schéma tactique pour éviter une nouvelle déconvenue. La marge d’erreur se réduit, et chaque décision devient stratégique dans un calendrier chargé.

