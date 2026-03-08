ASSE : Stassin se lâche après le joli coup face au Red Star

Lucas Stassin a brillé ce samedi soir à Geoffroy-Guichard en menant l’ASSE vers une victoire 2-0 face au Red Star. Le jeune attaquant stéphanois savoure ce succès capital et évoque la montée avec détermination, alors que les Verts poursuivent leur sprint final en Ligue 2.

ASSE-Red Star : Une première période tendue avant la délivrance

Dès le coup d’envoi, l’atmosphère était électrique dans le Chaudron. L’ASSE a peiné à trouver ses repères face à un Red Star bien organisé et déterminé à ne pas se laisser écraser. Les Stéphanois ont multiplié les occasions sans parvenir à concrétiser, offrant un premier acte laborieux mais riche en intensité.

Pour Stassin, cette première période a été un test : « On a eu du mal en première période. On a bien réagi en seconde période », confie-t-il. Cette franchise illustre l’esprit combatif des Verts, qui ne se laissent jamais abattre même lorsque le jeu se complique.

Stassin ne veut pas s’emballer pour la montée

La reprise a changé le visage des Stéphanois. Plus incisifs et coordonnés, ils ont su exploiter les moindres failles de la défense parisienne. La récompense est venue avec deux buts cruciaux, dont un inscrit par Lucas Stassin, qui ont scellé la victoire et galvanisé le public de Geoffroy-Guichard. Un succès d’une importance capitale selon l’ancien joueur de Westerlo.

Face à l’euphorie, le Belge préfère ne pas s’enflammer. « On a réussi à avoir les trois points, c’est magnifique. L’équipe s’endurcit, elle prend du caractère. On ne prend pas de but et devant, on est efficace, c’est bien. La montée ? Il y a encore des points à aller chercher, on est sur le sprint final, il va falloir tout donner pour aller la chercher », a-t-il fait savoir.

