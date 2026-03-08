ASSE : Larsonneur blessé, grosse inquiétude à Saint-Étienne

Gautier Larsonneur inquiète l’ASSE après une douleur ressentie en fin de match contre le Red Star. Les Verts, malgré leur succès 2-0, pourraient devoir composer sans leur capitaine lors des prochaines rencontres cruciales de Ligue 2.

ASSE : Larsonneur, la blessure qui inquiète

Samedi soir à Geoffroy-Guichard, l’ASSE a signé un succès maîtrisé face au Red Star, grâce aux réalisations de Kevin Pedro et Lucas Stassin. Pourtant, la joie des Verts a été ternie par une scène inquiétante en fin de match. Gautier Larsonneur, pilier et capitaine du club du Forez, a ressenti une douleur après un dégagement et a immédiatement alerté son staff. Malgré cette gêne, le gardien a serré les dents.

Lire aussi : ASSE : Le nouveau coup parfait de Saint-Étienne et Montanier

Il a multiplié les interventions, dont un arrêt crucial sur un coup franc de Ryad Hachem. L’inquiétude était palpable dans les tribunes et sur le banc : « Je crois que je me suis pété », a confié Larsonneur, selon les propos rapportés par Julien Le Cardinal au micro de beIN Sports. Cette déclaration a déclenché un questionnement immédiat sur son état de santé à quelques journées de la fin de la saison.

Des examens médicaux déterminants

La nature exacte de la blessure reste à confirmer. Les prochains jours seront cruciaux pour établir un diagnostic précis et évaluer l’impact sur la disponibilité du capitaine stéphanois. L’ASSE, consciente de l’importance de son gardien, suit sa situation avec une attention toute particulière, dans un contexte où chaque point compte pour la montée en Ligue 1.

À voir

Officiel ! Le Stade Rennais enregistre un départ majeur

Lire aussi : ASSE-Red Star : Durivaux menace Sainté, son club formateur

Julien Le Cardinal a insisté sur la prudence : « Il m’a dit qu’il s’était fait mal sur un dégagement juste avant. Il avait déjà fait signe au banc. Ensuite, sur un corner, il a encore fait quelques interventions et il m’a dit : ‘Je crois que je me suis pété ». Ces mots traduisent la combativité du portier mais aussi la gravité potentielle de la situation.

Un groupe prêt à répondre présent

Malgré ce coup dur, l’effectif stéphanois peut compter sur sa profondeur. « On a un groupe large, avec 25 ou 30 joueurs. Si quelqu’un ne peut pas tenir sa place, il y en a d’autres qui travaillent toute la semaine et qui seront prêts à tout donner », a rappelé Le Cardinal. Cette capacité à faire tourner le groupe pourrait être décisive pour l’ASSE.

Le club entame la dernière ligne droite du championnat avec l’objectif de sécuriser sa position dans la course à la montée. Si Larsonneur devait manquer les prochains rendez-vous, son remplaçant aura la lourde tâche de préserver l’équilibre défensif d’une équipe qui retrouve de la stabilité et de la performance.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Stassin se lâche après le joli coup face au Red Star

À voir

OL : Très mauvaise nouvelle pour Lyon avant le Celta Vigo

Mercato ASSE : Un nouveau concurrent sur une cible préférée

ASSE : Le Geoffroy-Guichard bientôt définitivement vendu ?