Toulouse-OM : Beye respire, Marseille prend sa revanche sur le TFC

Dans une atmosphère électrique au Stadium de Toulouse, l’OM a retrouvé des couleurs en Ligue 1 en s’imposant 1-0 face au Téfécé, quelques jours après avoir été éliminé par cette même équipe en Coupe de France. Un succès qui permet à Habib Beye et ses hommes de respirer et de reprendre confiance dans la course au podium.

Toulouse-OM : Marseille réagit et retrouve le podium

Dès les premières minutes, l’OM a imposé son tempo. Avec la maîtrise du ballon et en dictant le rythme du match, les Phocéens ont rapidement mis Toulouse sous pression. Le but décisif est survenu à la 17e minute : Medina déborde côté gauche et délivre un centre parfait pour Greenwood, qui ne laisse aucune chance à Restes. Avec ce 15e but de la saison en Ligue 1, l’attaquant anglais propulse Marseille en tête.

Lire aussi : OM : La banderole qui met le feu avant Toulouse

À voir

OM : La banderole qui met le feu avant Toulouse

La suite de la première période confirme la domination marseillaise. Aubameyang, proche de doubler la mise après une erreur de Casseres, manque le cadre mais l’Olympique de Marseille reste solide. Toulouse peine à inquiéter Rulli, malgré quelques incursions ponctuelles de Dønnum, et la possession tourne largement en faveur des visiteurs.

Toulouse pousse mais bute sur Rulli

La seconde période voit un TFC plus agressif, tentant de renverser la vapeur. Hidalgo et Gboho se créent des occasions franches, mais la barre et la vigilance de Geronimo Rulli stoppent les velléités locales. Marseille recule, gère son avance et résiste aux assauts successifs des Violets.

Lire aussi : Toulouse-OM : C’est confirmé ! Un gros forfait officialisé

Dans les dernières minutes, malgré des changements offensifs et une pression constante du public, Toulouse ne trouve pas la faille. L’Olympique de Marseille conserve ce précieux 1-0 et s’offre une revanche méritée et reprend provisoirement la troisième place provisoire au classement, tandis que le TFC chute à la 12e position.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Le départ de Mason Greenwood sur la table

À voir

ASSE : Le nouveau coup parfait de Saint-Étienne et Montanier

Mercato : Un ailier à 40 M€ rend fou Mehdi Benatia

Mercato : C’est OK à Marseille pour l’arrivée du Pedri Serbe