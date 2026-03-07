ASSE : Le nouveau coup parfait de Saint-Étienne et Montanier

L’ASSE continue d’impressionner en Ligue 2. Sous l’impulsion de Philippe Montanier, les Verts ont su transformer une rencontre tendue face au Red Star en une démonstration de maîtrise et de sang-froid, en s’imposant 2-0.

ASSE-Red Star : Une ouverture du score qui change tout

Annoncée comme un choc, cette rencontre entre l’AS Saint-Etienne et le Red Star a tenu toutes ses promesses. La première mi-temps n’a aucune des deux équipes prendre l’avantage au score avant la pause. Tout a basculé au retour des vestiaires, avec des Verts plus réalistes et incisifs. Dès la reprise, l’ASSE a pris le contrôle en affichant une patience tactique et une précision dans les transmissions qui ont fini par déstabiliser les Audonniens.

Lire aussi : Avant ASSE-Red Star, Troyes prend ses distances avec Sainté

À voir

Le PSG tente de recoller les morceaux avant Chelsea

La délivrance est venue à la 65e minute grâce à Kevin Pedro, auteur d’une frappe chirurgicale qui a heurté le poteau avant de finir au fond, bien servi par Zuriko Davitashvili. Ce but a mis fin à l’équilibre fragile du match et a permis aux Stéphanois de poser sereinement leur jeu. La réaction du Red Star fut immédiate mais timide, et chaque tentative de pression se heurtait à la défense solide et disciplinée des locaux.

Davitashvili et Stassin, la combinaison gagnante

À dix minutes du terme, c’est une action collective qui a scellé la victoire. Zuriko Davitashvili a intercepté un ballon crucial et, avec un sens du timing remarquable, a offert à Lucas Stassin l’occasion de doubler la mise. La frappe précise du Belge a scellé un 2-0 logique mais mérité. L’efficacité de cette association illustre parfaitement la lecture de jeu et la complémentarité que Montanier parvient à instaurer au sein de son équipe.

Lire aussi : ASSE-Red Star : Durivaux menace Sainté, son club formateur

Le Chaudron a vibré, en célébrant la solidité d’un collectif qui semble prêt pour les batailles à venir. En s’imposant 2-0 face au Red Star, Saint-Etienne confirme sa belle dynamique et renforce sa position dans le haut du classement. Les Verts de Philippe Montanier sont deuxièmes de Ligue 2 à deux points du leader Troyes et prend ainsi ses distances avec ses autres concurrents directs.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato : Un nouveau concurrent pour Saint-Etienne sur une cible préférée

À voir

OM : La banderole qui met le feu avant Toulouse

ASSE : Le Geoffroy-Guichard bientôt définitivement vendu ?

ASSE : Montanier et Saint-Etienne sont intouchables