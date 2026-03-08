ASSE : Nouvelles peu rassurantes de Montanier sur Larsonneur

L’ASSE poursuit son ascension en Ligue 2, en enchaînant une cinquième victoire consécutive face au Red Star (2-0). Mais la soirée parfaite est assombrie par la blessure de Gautier Larsonneur, dont l’état inquiète déjà le staff stéphanois.

ASSE : Larsonneur inquiète sérieusement Montanier

Les Verts ont montré une solidité impressionnante ce samedi soir. Philippe Montanier savourait la performance collective, mais son regard s’est vite tourné vers son capitaine : « C’est le gros, gros point noir de la soirée », a-t-il confié. Malgré la joie du succès, l’inquiétude pour Larsonneur plane sur le vestiaire. La blessure survenue en fin de match pourrait perturber l’élan actuel de l’ASSE.

« Gautier Larsonneur ? Il est en train d’être diagnostiqué cliniquement par notre docteur. Il va falloir attendre les examens mais ce sont des joueurs qui se connaissent bien donc ce ressenti est un peu inquiétant. On espère qu’on aura des bonnes nouvelles avec les examens. Mais on est inquiet », a précisé Montanier.

Tout le Forez retient désormais son souffle, en espérant que son portier vedette retrouvera rapidement le chemin des cages. L’AS Saint-Etienne devra composer sans son capitaine si le verdict médical se confirme, ce qui ajouterait une dose de tension dans cette fin de saison déjà palpitante.

