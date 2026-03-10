PSG – Chelsea : Enrique opère deux choix forts ! Les compos

Le PSG affronte Chelsea FC ce mercredi soir au Parc des Princes, à l’occasion des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Découvrez les compos probables de Luis Enrique et Liam Rosenior.

PSG – Chelsea : Dembélé et Neves titulaires, Doué sur le banc

Tombeur de l’AS Monaco en barrage, le Paris Saint-Germain retrouve l’UEFA Champions League ce mercredi soir au Parc des Princes face à Chelsea FC en huitième de finale aller. Un match qui s’annonce intense face à des Blues, qui sont 5es de Premier League et qui ont terminé 6es de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un retour de taille au milieu de terrain, notamment celui de Joao Neves, qui s’est débarrassé d’un coup reçu à la cheville gauche contre l’AS Monaco en février passé. Des buts du PSG, Matvey Safonov devrait enchaîner une 10e titularisation. En défense, pas de surprise attendue aussi puisque le quatuor Hakimi-Marquinhos-Pacho et Nuno Mendes devrait débuter.

Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery devrait enchaîner aux côtés de Vitinha et de Joao Neves, qui signe son retour dans le onze des Rouge et Bleu. L’international portugais de 21 ans s’est entraîné normalement ce mardi matin au Campus PSG. Malgré l’absence de temps de jeu avant cette affiche, l’ancien prodige du Benfica Lisbonne semble apte à être à son meilleur niveau.

En attaque, un doute existe à droite entre Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Dans l’axe, Ousmane Dembélé pourrait retrouver une place de titulaire. Le numéro 10 parisien ne ressent plus la moindre gêne au mollet gauche et se dit prêt en privé à porter son équipe vers la qualification. À gauche Bradley Barcola part avec une longueur d’avance, alors qu’il n’a pas été victime depuis la moindre blessure musculaire depuis le début de saison. Sa condition physique continue d’impressionner en interne.

En face, Liam Rosenior, le manager de Chelsea, sera privé de plusieurs joueurs, dont Levi Cowill, Dario Essugo, Estevao, Jamie Gittens, tous blessés. Mykhailo Mudryk, lui, est suspendu pour dopage. Cependant, l’ancien coach du RC Strasbourg dispose de ressources nécessaires pour aligner une équipe compétitive face aux Parisiens.

La compo probable du Paris SG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Neves

Attaquants : Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

L’équipe possible de Chelsea

Gardien : Jorgensen

Défenseurs : James, Fofana, Chalobah, Hato

Milieux : Caicedo, Andrey Santos, Fernandez

Attaquants : Palmer, Pedro, Neto.

