Montée en L1 : Un concurrent de l’ASSE en grande difficulté

Engagé dans la course pour la montée en Ligue 1 avec l’ASSE, le Stade de Reims commence à s’inquiéter. Son entraineur tire la sonnette d’alarme, après 5 matchs sans victoire.

Sprint final : 5 victoires de rang pour l’ASSE, 5 nuls de suite pour Reims

Si l’ASSE est dans une dynamique positive, avec 5 victoires de rang en Ligue 2 avec Philippe Montanier, c’est tout le contraire du Stade de Reims. Le club champenois pioche dans le sprint final. Il est sur une série de 5 matchs nuls consécutifs en championnat, en plus de l’élimination en quarts de finale de la coupe de France par le RC Strasbourg (2-1).

Les Rémois ne gagnent ni à domicile ni à l’extérieur. Ils ont concédé le nul à la lanterne rouge, le SC Bastia (0-0) puis à Amiens SC (0-0) au stade Auguste-Delaune. Ils ont été également accrochés à Grenoble (0-0), à Montpellier (0-0) et à Dunkerque (1-1).

Le coach du SDR regrette 2 points perdus à Dunkerque

Dans la foulée du dernier match nul, Karel Geraerts n’a pas caché sa déception. « On est déçus. On a perdu deux points. On était venus à Dunkerque pour la victoire. À la fin, on ne repart qu’avec un point et ce n’était pas notre objectif », a-t-il déclaré sur beIN Sports.

Le Stade de Reims éjecté du podium !

Les conséquences de ces 5 matchs nuls de rang sont visibles au classement. Le Stade de Reims est éjecté du podium par Le Mans SC et compte désormais 8 points de retard sur le leader (Troyes) et reste à 6 points du dauphin, l’AS Saint-Etienne.

Le SDR (4e avec 43 points) est aussi sous la menace directe du Red Star (5e avec 41) et de Rodez (6e avec 40 points).

Geraerts alerte : « Il faut qu’on commence à gagner des matchs »

Il reste certes encore 8 journées dans le sprint final vers la Ligue 1, mais le SDR a pris du retard. Et cela inquiète l’entraîneur du club de la Marne. « À la fin, je pense que le match nul est mérité, mais on n’est pas heureux avec ce point », a-t-il regretté, avant de lancer cet appel : « Mathématiquement, tout reste encore possible, mais il faut qu’on commence à gagner des matchs ».

Reims recevra Rodez, un concurrent direct dans la lutte pour la montée, samedi prochain, tandis que l’ASSE sera opposée à Grenoble Foot, au stade des Alpes.

