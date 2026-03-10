Mercato PSG : Luis Enrique a trouvé son meneur de jeu en Grèce  

Dans quelques mois, le mercato estival sera ouvert. La direction du PSG prépare un coup de maître en Grèce.

Mercato PSG : Luis Campos dégote un super crack en Grèce

Le PSG ne veut plus surpayer des stars. Sous la houlette de Luis Campos, Paris mise sur la jeunesse et lorgne désormais vers la Grèce. Le nom qui circule dans les couloirs du Parc des Princes est Christos Mouzakitis.

Le milieu de l’Olympiakos de 19 ans affole l’Europe. Déjà validé par le coach parisien Luis Enrique, le profil du récent « Golden Boy Web » rappelle la méthode appliquée pour Dro Fernandez, chipé au Barça pour une bouchée de pain. Mais cette fois, l’offre sera plus alléchante. On parle d’un montant compris entre 30 et 40 millions d’euros. Le jeune meneur de jeu montre tout son potentiel en Grèce. Il est sous contrat jusqu’en 2029 avec l’Olympiakos.

Avec la concurrence du Real Madrid et des cadors de Premier League, le Paris Saint-Germain prend son temps. Des émissaires ont été envoyés pour observer celui qui pourrait devenir le nouveau joyau du milieu de terrain parisien. Pari risqué ou coup de génie ? Le dossier ne fait que commencer. Pour l’instant, les propriétaires du club de la capitale n’ont pas encore formulé d’offre.

