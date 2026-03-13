PSG-Chelsea : L’UEFA prend une grosse décision après le choc

Afficher l’index Masquer l’index
Au lendemain du spectaculaire PSG-Chelsea (5-2), l’UEFA a décidé de passer à l’action. L’instance européenne a ouvert une procédure disciplinaire contre Pedro Neto après un geste polémique envers un ramasseur de balle du Parc des Princes.
PSG-Chelsea : Une soirée folle au Parc… et un geste qui fait polémique
Le spectacle a été total mercredi soir au Parc des Princes. Le Paris Saint‑Germain a dominé Chelsea FC (5-2) dans un match aller de huitièmes de finale de Ligue des Champions aussi spectaculaire que tendu. Mais au-delà des buts et de l’ambiance électrique, une scène en bord de terrain a rapidement attiré l’attention.
En fin de rencontre, alors que Chelsea cherchait à accélérer le jeu sur une touche, un jeune ramasseur de balle a tardé à rendre le ballon. Visiblement agacé, l’ailier portugais Pedro Neto a bousculé le garçon. Surpris par le geste, ce dernier a chuté au sol et a heurté le panneau publicitaire, déclenchant un flot de réactions sur les réseaux sociaux.
L’UEFA ouvre une procédure disciplinaire
L’incident n’a pas échappé aux autorités du football européen. Ce jeudi, l’UEFA a annoncé l’ouverture d’une procédure officielle visant le joueur de Chelsea. « Une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du joueur de Chelsea Pedro Lomba Neto pour comportement antisportif, conformément à l’article 15(1)(a)(v) du Règlement disciplinaire de l’UEFA », explique l’instance dans un communiqué.
Le texte précise également que « les instances disciplinaires de l’UEFA rendront leur décision dans les meilleurs délais ». Selon le règlement en vigueur, un tel comportement peut entraîner « un match ou plus de suspension » pour le joueur incriminé. Si l’arbitre de la rencontre n’avait pas sanctionné l’action sur le moment, les images ont depuis largement circulé, poussant l’UEFA à examiner le dossier avec attention.
Excuses et tension avant le match retour
Face à la polémique grandissante, Pedro Neto a rapidement tenté d’éteindre l’incendie. L’ailier portugais s’est excusé auprès du jeune ramasseur de balle après la rencontre et lui a même offert son maillot, geste symbolique pour apaiser les esprits. L’entraîneur des Blues, Liam Rosenior, a lui aussi pris la parole en conférence de presse : « Je présente mes excuses au nom du club, je pense que Pedro l’a déjà fait en interview », a-t-il dit.
Un mea culpa qui pourrait peser dans la balance lorsque l’UEFA rendra sa décision. En attendant, Chelsea doit vite tourner la page. Les Londoniens se déplacent en Premier League ce week-end avant de retrouver le Paris Saint‑Germain à Stamford Bridge pour le match retour. Une rencontre qui s’annonce explosive… avec ou sans Pedro Neto.
