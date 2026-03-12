PSG : Enrique reçoit un sévère avertissement avant Chelsea !

Après la large victoire du PSG en huitième de finale aller de Ligue des Champions (5-2), mercredi soir au Parc des Princes, Luis Enrique a reçu un énorme avertissement en vue du match retour contre Chelsea, mardi prochain, à Londres.

Jérôme Rothen prévient Luis Enrique et le PSG : « Ce serait un échec d’être éliminé »

Après sa large victoire contre Chelsea (5-2) mercredi, lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas tout à fait les deux pieds en quarts, mais presque. Selon les plateformes de statistiques Opta, Football Rankings et Football Meets Data, les chances de qualification de l’équipe de Luis Enrique s’élèvent à 93%.

Dans son émission Rothen S’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a donc clairement estimé que ce serait un véritable échec pour le PSG et Luis Enrique d’être éliminés en huitième de finale par Chelsea après leur match au Parc des Princes.

« Luis Enrique a la pression, car les objectifs sont très élevés au PSG. Ce serait un échec d’être éliminé, mais je suis persuadé qu’il va trouver les clés pour être au moins à la hauteur face à Chelsea ce soir », a déclaré l’ancien milieu offensif parisien. Pour sa part, Samir Nasri voit déjà le Champion d’Europe en titre en quarts de finale de la Coupe aux grandes oreilles.

Samir Nasri : « Paris est qualifié, Paris est qualifié »

Cette fois, le PSG ne subira pas une nouvelle remontada le mardi prochain à Stamford Bridge. Après son brillant succès à domicile mercredi soir, le club de la capitale française peut voyager tranquillement, selon les propos de Samir Nasri. Séduit par la copie rendue par Ousmane Dembélé et ses partenaires, l’ancien meneur de jeu de l’OM ne voit pas comment les Blues pourraient les renverser la semaine prochaine.

Pour Nasri, « Paris est qualifié, Paris est qualifié. » Présent sur le plateau de Canal Football Club. Pour l’ancien international français, le Paris Saint-Germain possède une telle attaque qu’il est impossible d’imaginer que les Rouge et Bleu ne trouvent pas le chemin des filets, et enlever toute volonté de remontée fantastique à Chelsea, à Londres.

« Paris est qualifié, la défense de Chelsea va prendre des buts avec l’attaque que le PSG a. Donc c’est fini. Ils vont pas marquer 5 ou 6 buts. Peut-être que la semaine prochaine vous allez ressortir la vidéo pour montrer que j’ai dit n’importe quoi », a ajouté Samir Nasri. Rendez-vous dans une semaine pour voir s’il a raison ou pas.

