OL : Une mauvaise nouvelle tombe avant le Celta Vigo

À la veille du match entre l’OL et le Celta Vigo en Ligue Europa, Matthieu Louis-Jean a été lourdement sanctionné par la LFP.

Après OM – OL, Louis-Jean suspendu 4 matchs dont 2 fermes

Expulsé à la fin du choc entre l’OL et l’OM au Vélodrome, par Jérôme Brisard, Matthieu Louis-Jean a été suspendu par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Il a écopé de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis.

Concrètement, le Directeur technique du club rhodanien est interdit d’accès au banc de touche et au vestiaire des arbitres, et également de toutes ses fonctions officielles à l’Olympique Lyonnais, à compter du 17 mars prochain.

Le dirigeant Lyonnais purgera sa suspension contre Monaco et Angers

Il purgera donc sa peine contre l’AS Monaco au Groupama Stadium, le 22 mars, puis lors du déplacement à Angers, le 5 avril, après la trêve internationale.

Frustré par la défaite renversante de Lyon, Matthieu Louis-Jean avait exprimé une grosse colère à l’encontre de l’arbitre de l’électrique Olympico, disputé le dimanche 1er mars. Les Lyonnais ont mené à 2 reprises (1-0, puis 2-1), avant de se faire renverser par les Marseillais, dans les derniers instants du match (3-2).

Le dirigeant de Lyon avait fait l’objet d’un rapport de la part de Jérôme Brisard, à la suite du carton rouge et de son exclusion.

