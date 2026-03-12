ASSE : La tactique de Montanier dévoilé avant Grenoble !

Le secret de la réussite du nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, est révélé, avant d’affronter Grenoble Foot, samedi (20h).

Contre Grenoble Foot, l’ASSE vise une 6e victoire

L’ASSE va tenter de décrocher une sixième victoire consécutive en Ligue 2, lors de la 27e journée. Ce sera face à Grenoble Foot, au stade des Alpes. Mais les Verts n’ont plus de complexe chez leurs adversaires. Pour preuve, deux des cinq victoires de rang de Philippe Montanier ont été obtenues à l’extérieur, précisément à Guingamp (1-2) et à Pau (0-3).

L’équipe du nouveau coach des Verts a inscrit 10 buts contre seulement 2 concédés, pour 3 clean sheet. Avec le technicien français de 61 ans, l’AS Saint-Etienne est donc plus solide défensivement, en plus d’être efficace offensivement.

Davitashvili : « Le coach nous donne beaucoup de liberté… »

Avant le déplacement des Stéphanois dans l’Isère, Zuriko Davitashvili, actuel meilleur buteur de l’ASSE (avec 11 buts), a livré quelques secrets de la réussite de Philippe Montanier.

« Le coach nous donne beaucoup de liberté : défensivement comme offensivement, il nous donne régulièrement plusieurs concepts, on est libres d’opter pour ceux qui nous semblent les plus pertinents. Il nous apporte beaucoup de motivation et va vraiment dans le détail, ce qui est très important pour moi », a-t-il dévoilé, en conférence de presse d’avant-match.

Le successeur d’Eirik Horneland est évidemment arrivé avec un nouveau style de jeu et il a apporté une nouvelle énergie, ce qui a permis d’instaurer un nouvel état d’esprit dans le groupe.

Montanier opte pour « un bloc plus compact au milieu »

Au sujet de la nouvelle tactique de l’entraineur nommé le 1er février dernier, l’ailier géorgien de l’ASSE fait la révélation suivante :

« On évolue désormais avec un dispositif un peu plus sûr, avec une notion de sécurité et un bloc plus compact, notamment au milieu de terrain. En termes de dépense d’énergie, on s’économise un peu plus sur certains aspects, ça nous permet de mieux aborder certaines équipes qui viennent nous affronter à 100 % […] et d’être à même d’appréhender nos situations offensives ».

